In Spagna – Eriksen? No, il Tottenham punta un altro nome di peso: “Pronta offerta all’Inter”

Potrebbe presto scaldarsi il mercato in uscita dell’Inter. In Spagna, infatti, parlano di sirene inglesi, per la precisione del Tottenham, per un calciatore nerazzurro. Non Christian Eriksen, fuori dal progetto di Antonio Conte e del quale si è parlato nell’ottica di un possibile clamoroso ritorno agli Spurs, ma per Ivan Perisic.

Secondo quanto riporta la testata fichajes.com, infatti, da Londra sarebbero pronti a fare un’offerta per il centrocampista croato, che non ha convinto del tutto l’allenatore nerazzurro in questa prima parte di stagione, dopo essere tornato a Milano dal prestito della scorsa stagione al Bayern Monaco.

Il mercato del Tottenham e dell’Inter, dunque, potrebbero presto incrociarsi. Non Eriksen (almeno per il momento), ma Perisic nel mirino degli Spurs.

(Fonte: fichajes.com)