CdS – Cagliari, snodo Nainggolan: l’Inter abbassa la richiesta, i sardi dicono no ma…

Quella contro la Fiorentina potrebbe essere l’unica partita giocata da Nainggolan con la maglia dell’Inter in stagione. Il belga, infatti, non è convocato per la sfida con il Benevento e la trattativa per il suo passaggio al Cagliari resta caldissima: secondo il Corriere dello Sport, la richiesta dei nerazzurri è scesa a 8 mln di euro, considerata ancora troppo alta dal Cagliari. Nainggolan, pur di tornare in Sardegna, è disposto a spalmarsi l’ingaggio in tre anni ma tra le società l’accordo è ancora lontano. Per questo i sardi stanno pensando di inserire nell’affare due giovani corteggiati dall’Inter, ossia Riccardo Ladinetti – ha esordito in A contro il Sassuolo – e Nunzio Lella, l’anno scorso all’Olbia.