De Teelegraaf – Onana, accordo Inter-United: 55 milioni. Il portiere firma per 5 stagioni

Secondo il quotidiano olandese l'Inter e il Manchester United sarebbero vicinissimi all'accordo per il trasferimento del portiere

Il Manchester United è molto vicino alla firma di André Onana . I Red Devils si stanno avvicinando a un accordo con l'Inter, mentre lo stesso portiere 27enne è d'accordo in linea di massima con gli inglesi, secondo quanto si legge sul De Telegraaf.

Onana passerò dall'Inter al Manchester per circa 55 milioni di euro, fa sapere il quotidiano olandese. All'Old Trafford, il camerunense può firmare per cinque stagioni, oppure stipulare un quadriennale più un'opzione per il quinto anno. Allo United, Onana ritroverà con Erik ten Hag, con il quale ha collaborato con successo all'Ajax.