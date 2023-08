Manca l’ok finale di Thomas Tuchel per l’arrivo di Benjamin Pavard all’Inter: non è convinto dai profili sondati

Manca l’ok finale di Thomas Tuchel per l’arrivo di Benjamin Pavard all’Inter. Come riportato da Sportitalia, non c’è infatti il via libera dell’allenatore del Bayern Monaco per lasciar partire Pavard.