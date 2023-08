Sky – Inter, per l’arrivo di Pavard limite di 3/4 giorni. Ecco le due alternative

Niente via libera da Monaco per la partenza di Benjamin Pavard destinazione Inter: le due possibili alternative

Niente via libera da Monaco per la partenza di Benjamin Pavard destinazione Inter. Il Bayern ancora non ha trovato il sostituto del francese e i nerazzurri sono così costretti ad aspettare. Sky Sport ha fatto il punto della situazione e parlato anche delle eventuali alternative in caso di mancato arrivo di Pavard.

“3/4 giorni ancora, è questo il limite temporale che l'Inter si è imposta e per il quale è disposta ad aspettare Benjamin Pavard. Nonostante l'accordo tra i due club (operazione da 30 milioni di euro di base fissa più 2 di bonus) e quello con il giocatore che ormai da tempo spinge per arrivare in Italia, il Bayern Monaco ha una necessità: trovare il suo sostituto. In parole povere, l’arrivo di Pavard è condizionato all’acquisto dei tedeschi del suo successore. I nerazzurri non hanno sensazioni negative, anche perché il Bayern ha assicurato che l’operazione si farà.