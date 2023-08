Tuchel: “Sommer? Non è semplice, ha un desiderio. Ma c’è un contratto”

Yann Sommer è il prescelto dell’Inter per il dopo André Onana: ecco le parole dell'allenatore del Bayern Tuchel

Yann Sommer è il prescelto dell’Inter per il dopo André Onana. I dirigenti nerazzurri non vorrebbero pagare la clausola di 6 milioni e stanno trattando col Bayern Monaco. L’allenatore dei tedeschi, Thomas Tuchel, ha parlato così in conferenza del futuro del portiere.