Oggi la sfida con il PSG in Giappone, poi l'Inter una volta tornata in Italia conta di chiudere per i sostituti di Onana e Handanovic

L’Inter ancora non ha il primo e il secondo portiere dopo l’addio del duo Onana-Handanovic. Oggi contro il PSG la porta nerazzurra sarà ancora difesa dal giovane Filip Stankovic - destinato ad andare in prestito per un’altra stagione - e dal terzo Di Gennaro. Poi, una volta terminata la tournée, la società conta di chiudere per i due portieri.