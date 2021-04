Haaland? No, Tuchel vuole Lukaku. Sports Illustrated: “Contatti per portarlo al Chelsea”

Il Chelsea è una delle grandi squadre d'Europa a scaldare il prossimo mercato estivo. Soprattutto sul fronte attaccanti

Il Chelsea è una delle grandi squadre d'Europa a scaldare il prossimo mercato estivo. Soprattutto sul fronte attaccanti. E' forte, infatti, il desiderio del club londinese di colmare al più presto il gap con il Manchester City di Guardiola, che si appresta a vincere la Premier League. Nonostante gli ingenti investimenti dell'anno scorso, Abramovich è disposto a spendere ancora per accontentare il nuovo tecnico, Thomas Tuchel. Che, riguardo ai rinforzi offensivi, avrebbe le idee piuttosto chiare.

La punta dell'Inter è entrata nel mirino di tante squadre europee, dal City al Chelsea, appunto. Tuchel è un grande estimatore dell'ex United e avrebbe comunicato alla società di preferirlo di gran lunga come modo di giocare a Haaland. Secondo Sports Illustrated, i contatti per portarlo in Inghilterra starebbero diventando sempre più forti. Anche se più volte l'Inter ha fatto sapere di considerare il calciatore incedibile, il pilastro su cui fondare il futuro nerazzurro.