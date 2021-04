L’Inter continua a sognare Wijnaldum: “Finita col Liverpool. Decisione netta dei Reds”

Il sogno resta vivo, anche perché dall'Inghilterra arrivano notizie che nutrono le speranze e i sogni di tanti tifosi nerazzurri

La corsa a Georginio Wijnaldum non è affatto facile: la concorrenza del Barcellona è tutt'altro che semplice da affrontare, anche per quel Ronald Koeman che continua a premere per il suo pupillo. Ma l'Inter c'è. E continua a sperare. E, secondo quanto riporta il Liverpool Echo, ci sarebbe un motivo in più per continuare a provarci. La testata inglese, molto vicina alle vicende dei Reds, ha infatti riferito che il Liverpool avrebbe ormai deciso di non fare più offerte di rinnovo all'entourage del calciatore e non migliorare, dunque, l'ultima proposta sottoposta all'olandese mesi fa.