Cambiano gli agenti, ma non la maglia: contratto pronto, Lautaro sposa l’Inter

L'attaccante dell'Inter ha ribadito con fermezza di voler proseguire la sua carriera all'Inter e presto firmerà il rinnovo

Nella sfida di domani sera contro il Napoli, Conte punterà di nuovo su Lautaro . Il centravanti argentino sarà al fianco di Lukaku nell'attacco dell'Inter. Ed è un posto che occuperà, molto probabilmente, per tanto altro tempo. Nonostante l'ormai imminente cambio di agente, il Toro non ha però intenzione di cambiare maglia.

"Lautaro ha sposato Milano. L’ha mostrato in passato, dimenticando la corte del Barcellona per tenere la testa sull’Inter, spendendosi in una promessa a Conte. L’ha fatto capire anche di recente, con il divorzio dai suoi vecchi agenti, Beto Yaque e Rolando Zarate. La nuova regia sarebbe quella del padre Mario, onesto terzino nelle serie minori in patria, uno di quello che Maradona lo sognava, senza mai esser riuscito a sfidarlo. Al padre, ma anche ai vecchi agenti descritti come molto intraprendenti nel cercare nuove soluzioni per Lautaro, l’attaccante ha ribadito chiaro e tondo che il suo futuro lo vede all’Inter", si legge su La Gazzetta dello Sport.