Sky – Rinnovo Inzaghi, Koulibaly, Frattesi o Milinkovic, Lukaku: tutto sul summit Inter di oggi

Non ha ricevuto le risposte che si aspettava, il mercato dovrà comunque essere sostenibile, ci vorranno delle uscite per veder entrare dei giocatori ecco. Aggiungo due cose: de Vrij rinnoverà venerdì e resterà con un biennale e si allontana il rinnovo di Dzeko, ci sta che possa non rimanere più in nerazzurro. L'Inter vuole infatti ringiovanire l'attacco".