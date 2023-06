FCINTER1908 / Inter-Milinkovic, si può. Inzaghi lo ha chiesto e la società ha risposto così

Si è parlato anche di Sergej Milinkovic-Savic nel vertice andato in scena oggi in Viale della Liberazione tra Simone Inzaghi e la dirigenza dell'Inter al gran completo. Da giorni il nome viene accostato ai nerazzurri in chiave mercato e oggi sono arrivate importanti conferme in merito al serbo, pallino del tecnico interista dai tempi della Lazio.