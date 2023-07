UFFICIALE – Mercato Inter, Demiral out dalla lista convocati per il ritiro estivo dell’Atalanta

Mehdi Demiral è fuori dalla lista dei 26 calciatori convocati dall'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, per il ritiro estivo

Mehdi Demiral è fuori dalla lista dei 26 calciatori convocati dall'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, per il ritiro estivo della dea a Clusone. Un indizio di come il difensore turco sia fuori dal progetto tecnico della squadra. Per Demiral, accostato con insistenza all'Inter nelle ultime settimane, potrebbero presto arrivare dunque novità. Ecco la nota dell'Atalanta: