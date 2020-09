Perisic-Inter, finale ancora incerto: lo United torna in pressing su Ivan

La trattativa per portare all’Old Trafford Jadon Sancho si è notevolmente complicata dati i costi praticamente improponibili, e così il Manchester United è tornato a guardarsi intorno in cerca di alternative nel ruolo di esterno alto. Secondo quanto riportato dal Telegraph, i Red Devils avrebbero rimesso gli occhi anche su Ivan Perisic, che figura in una lista di nomi comprendente anche Gareth Bale e Douglas Costa.

Perisic, che in questi giorni si sta allenando alla Pinetina agli ordini di Antonio Conte, ha giocato nell’ultima stagione in prestito al Bayern Monaco, che non ha trovato poi l’accordo con l’Inter per il riscatto. Il prezzo del croato, al momento, si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

(Fonte: Telegraph)