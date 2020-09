Inter, Perisic cita Tom Brady. Messaggio che farà felice Conte: “Non me ne frega un cazzo se…”

Ivan Perisic è tornato particolarmente carico dal prestito al Bayern Monaco. Il Triplete vinto ha dato nuova convinzione al croato. L’ultima citazione dell’esterno nerazzurro sembra un manifesto di intenti. La citazione è di un autentico mito dello sport, il quarterback Tom Brady.

“Non me ne frega un cazzo se sei una prima scelta, io ero la 199esima. Ma ascolta, se hai un’occasione di scendere in campo, non sprecarla perché potresti non averne una seconda”, la citazione che Perisic ha condiviso su Instagram. E chissà che questa nuova carica non possa essere utilizzata da Antonio Conte, che vorrebbe nuovamente sperimentare un Perisic esterno nel 3-5-2. Esperimento fallito lo scorso anno, prima della cessione al Bayern.