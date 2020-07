Inter, addio Vecino ormai certo. Conte ha scelto: “Ecco la cifra per un’ottima plusvalenza”

Il centrocampo sarà certamente uno dei reparti in cui l‘Inter interverrà di più nel prossimo mercato. Non solo dal punto di vista delle entrate, con i nomi di Tonali e Vidal in primo piano, ma anche delle uscite. Se a rischiare è anche un pilastro della storia recente nerazzurra come Marcelo Brozovic, le partite praticamente certe saranno tre: Borja Valero, Gagliardini e Vecino. In particolare, il centrocampista uruguaiano sembra arrivato al capolinea della sua esperienza in nerazzurro. Nei mesi scorsi ci avevano provato Everton e Valencia, senza però mai approfondire a sufficienza il discorso. Ora, secondo calciomercato.com, la cessione è una pista più che mai concreta, tanto che l’Inter avrebbe già fatto il prezzo:

“Sbarcato ad Appiano nel 2017, viene valutato da Marotta tra i 22 e i 25 milioni di euro: l’uruguaiano, a bilancio, sarà ammortato per 15,7 milioni e serviranno almeno 9,4 milioni per non registrare una minusvalenza. Al momento dalle parti di Porta Nuova non sono arrivate offerte: in passato ci hanno pensato Valencia ed Everton, senza sferrare l’attacco decisivo. Ora Vecino potrebbe diventare una comoda pedina di scambio per il nuovo centrocampo di Conte. Che, intanto, ha fatto la sua scelta“.

(Fonte: calciomercato.com)