La Nuova Venezia non ha dubbi: tramonta la pista Valentin Carboni per la squadra neo-promossa, che l’anno prossimo sarà allenata da Eusebio Di Francesco. Come riporta il quotidiano, è “definitivamente tramontata la prospettiva per il Venezia di avere in rosa per la prossima stagione V. Carboni. L’argentino piace a tanti e la società nerazzurra potrebbe voler monetizzare, il Venezia ha parlato del profilo con Ausilio per un prestito che al momento sembra quasi impossibile.