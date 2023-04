TS – Inter, Vicario e Buchanan sulla ‘lista d’attesa’ degli acquisti: lo scenario

“Per quanto riguarda gli acquisti in “lista d’attesa”, il capofila è per distacco Vicario. Su di lui si è detto tutto prima della gara con l’Empoli: il portiere è il prescelto in caso (probabile) di cessione di Onana, su cui il Chelsea è in pressing da settimane. Il dialogo pre-partita tra Baccin e il numero uno dei toscani, oggi ancora in bacino di carenaggio, ha alimentato le voci già amplificati dalla certezza sugli abboccamenti arrivati per il portiere, mentre - di riflesso - da un po’ si erano spenti i riflettori su Dumfries che, qualche mese fa sembrava essere il primo tra i partenti.

Ecco lo scenario

Ad alimentare un po’ la cenere la notizia piombata dal Belgio, secondo cui tra Inter e Bruges ci sarebbe un accordo verbale per il trasferimento di Tajon Buchanan in nerazzurro, con il cartellino valutato 15 milioni. In via Liberazione hanno immediatamente acceso gli estintori e lo stesso ha fatto chi segue la trattativa. Questo non vuol dire che Buchanan non arriverà, piuttosto che i tempi non sono maturi per parlarne: in primis perché l’Inter non sa ancora se giocherà o meno in Champions (senza la Coppa, in caso di partenza di Dumfries, potrebbe essere scelto un profilo meno costoso), inoltre - lapalissiano sottolinearlo - a oggi per l’olandese non si sta muovendo una foglia, a differenza di quanto accade per Onana”, si legge.