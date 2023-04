CdS: “Barella e Calhanoglu tengono in ansia l’Inter: si scalda Gagliardini”

Non c'è preoccupazione sui due centrocampisti dell'Inter, ma i giorni per recuperare sono pochi: cosa filtra per la Lazio

L’Inter mercoledì ha staccato il pass per la finale di Coppa Italia, superando per 1-0 la Juventus. Dopo i festeggiamenti, il focus si è spostato sul prossimo impegno di campionato con la Lazio, fondamentale in chiave Champions League.

Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, “l’unico problema sono stati i fastidi accusati prima da Barella e poi da Calhanoglu. Il primo, a metà ripresa, si è improvvisamente toccato la parte posteriore della coscia. Il secondo ha chiesto il cambio per un dolore all’adduttore. Inevitabilmente, è scattato l’allarme: rientrato, però, rapidamente, già dopo le prime verifiche negli spogliatoi. Non ci sono lesioni e infatti ieri hanno svolto l’identico lavoro defaticante degli altri titolari, ma un pizzico di preoccupazione resta. E dunque c’è il dubbio sul loro impiego domenica contro la Lazio.

Del resto, in una fase così delicata della stagione, ha poco senso correre rischi. E l’Inter, con l’euroderby alle porte, ha ancora parecchio in gioco. Insomma, non sarebbe così sorprendente se, contro i biancocelesti, Barella e Calhanoglu si accomodassero in panchina. Vero è che si tratta di uno scontro diretto e che l’Inter si trova obbligata o quasi a vincerlo. Ma certezze sul fatto che, attraverso il loro impiego, arrivino i 3 punti non ce ne sono. E così il timore di perderli per la semifinale di Champions potrebbe prevalere. Peraltro, nelle ultime settimane, Inzaghi ha scelto di affidarsi al turn-over, come non aveva mai veramente fatto in stagione. E i risultati gli stanno dando ragione: un motivo in più per proseguire, allora.

Nel caso, con Brozovic e Mkhitaryan abili e arruolabili, vorrebbe dire completare la mediana con uno tra Gagliardini e Asllani. E il primo sarebbe inevitabilmente favorito: da un lato perché Inzaghi non “vede” l’ex-Empoli come mezz’ala; dall’altro perché nei 3 precedenti con la “sua” Lazio ha scelto Gagliardini per contrastare la fisicità di Milinkovic”, si legge sul quotidiano.