L’Inter cerca un’alternativa di Lukaku: il nome caldo. CdS: “Sfida con Roma e Fiorentina”

Ormai definitivamente ai margini del Napoli, è altamente probabile che Arkadiusz Milik venga ceduto durante la finestra invernale di mercato. Come ha ribadito il presidente della Federcalcio polacca Boniek, è praticamente impossibile che un giocatore possa essere convocato per gli Europei del giugno 2021 senza giocare con continuità. E la querelle in merito alla situazione contrattuale tra il presidente De Laurentiis e l’ex Ajax ha portato ad un addio che si materializzerà proprio a gennaio.

E tra le varie opzioni sul tavolo, secondo il Corriere dello Sport, c’è anche l’Inter: “A un’eventuale pista estera inoltre (c’era stato l’interesse di Tottenham e Newcastle), va ad aggiungersi e “riscaldarsi” quella dell’Inter alla ricerca di un’alternativa a Lukaku”, scrive il quotidiano che non esclude però anche le ipotesi Roma e Fiorentina, già interessate al polacco durante l’estate.