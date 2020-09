Mundo Deportivo: “Vidal vuole l’Inter il prima possibile. Muro Barça: deve rinunciare a…”

E’ tutt’altro che semplice la questione sull’addio a zero di Arturo Vidal dal Barcellona. Come riporta il Mundo Deportivo, infatti, il club blaugrana sapeva che il cileno non avrebbe reso vita facile al momento dei saluti, soprattutto dopo essere stato informato da Koeman di non essere più al centro del progetto. Da qui l’accordo con l’Inter, con cui ha già un accordo, dove ritroverà il suo mentore Antonio Conte.

Il mediano, però, avendo ancora un anno di contratto col Barcellona, vuole vedersi corrisposto l’intero stipendio della stagione 2020/21. La sua richiesta sono dunque 6 milioni di euro subito per rescindere immediatamente il suo contratto, trovando però il muro del Barcellona. I blaugrana vogliono che Vidal, se vuole andare all’Inter gratis facilitando le cose al club nerazzurro, rinunci a tutto ciò che gli spetta da qui al prossimo 30 giugno. E sarà così l’Inter a coprire quella rinuncia con il suo nuovo ingaggio

I contatti con l’agente del giocatore Fernando Felicevich, però, sono al culmine, conclude il quotidiano spagnolo, e ad inizio settimana sarà raggiunto un punto d’accordo, con Vidal che mira a raggiungere Milano il prima possibile.