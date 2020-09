SM: “Vidal-Inter, ci siamo: ottimismo sull’accordo nelle prossime ore. Manca…”

E’ ormai count-down per l’addio di Arturo Vidal al Barcellona e per il suo conseguente approdo in nerazzurro. Secondo quanto riporta SportMediaset, manca davvero poco per vedere il cileno all’Inter, con il suo agente che continua a lavorare per liberarlo dal Barcellona. I nodi sono sia la buonuscita che alcuni bonus di circa 2.4 milioni di euro che il giocatore pensa gli spettino. Serve un accordo totale, c’è ottimismo perché possa arrivare nelle prossime ore. Da metà della prossima settimana in avanti ogni minuto è buono per il suo approdo a Milano, conclude l’emittente.