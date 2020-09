Inter-Vidal, due notizie hanno accelerato la chiusura: “Ecco quando può arrivare a Milano”

E’ ormai a un passo l’arrivo all’Inter di Arturo Vidal. Nella giornata di ieri è arrivata, come scritto dalla Gazzetta, l’accelerata definitiva. Due le notizie alla base della svolta:

“Due buone notizie segnano l’accelerata decisiva all’affare. La prima: Vidal non è stato convocato dal tecnico Koeman per l’amichevole di ieri sera del Barcellona con il Nastic (…). La seconda: tra Vidal e il Barcellona l’accordo di uscita è sostanzialmente stato trovato. Va solo formalizzato con le firme delle parti in causa, presumibilmente tra oggi e domani. Subito dopo il giocatore volerà a Milano. Non è oggi il giorno dello sbarco, in teoria da domani ogni momento può essere quello buono”.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)