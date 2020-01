Non Vidal e non l’Inter: il Barcellona ha trovato “il colpevole” della denuncia del cileno

E’ ormai storia nota la denuncia di Arturo Vidal nei confronti del Barcellona per questi presunti 2.4 milioni di euro non corrisposti da parte dei catalani nei suoi confronti. La commissione AFE-LFP avrebbe però respinto l’azione legale del calciatore, come riportato ieri. Sarebbe nato tutto, infatti, da un’interpretazione sbagliata da parte del giocatore del contratto da lui firmato nell’estate 2018.

Ma il Barcellona, riporta il Mundo Deportivo, sembra aver trovato “il colpevole” di questa mossa del cileno. E non è Vidal, tantomeno l’Inter, come si poteva pensare: secondo i catalani è tutto opera di Fernando Felicevich, agente del giocatore, che ha scelto la denuncia per poter spostare il suo assistito a gennaio. L’interesse dell’Inter è ormai acclarato, così come la volontà del Barcellona di trattenere il giocatore: da vedere gli eventuali sviluppi in merito.