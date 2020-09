Vidal, finale deciso: “Al Barça sanno che andrà all’Inter. Tanto che ieri nessuno ha voluto…”

A meno di clamorosi colpi di scena, Arturo Vidal, dopo Hakimi e Kolarov, sarà il terzo rinforzo che l’Inter regalerà ad Antonio Conte per la prossima stagione. Anche perché pure al Barcellona tutti, ormai, sanno che il centrocampista cileno si unirà presto ai nerazzurri. Tanto che ieri nessuno ha voluto accollarsi il rischio di infortuni, fattore che ha spinto Koeman a non convocarlo per l’amichevole contro il Nastic:

“Koeman non ha convocato Vidal per l’amichevole di ieri sera del Barcellona con il Nastic. Fatto naturale – in Catalogna sanno che il finale è scritto e nessuno vuole correre il “rischio” di dover pagare tutti i 9 milioni netti che spettano al cileno per la prossima stagione, in caso di malaugurato infortunio”, si legge sulla Gazzetta.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)