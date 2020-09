Vidal, la posizione dell’Inter non cambia. CorSport: “Ad Appiano Gentile speravano che…”

L’affare Vidal-Inter è bloccato ed anche oggi il cileno resta un giocatore del Barcellona. “In viale della Liberazione, ma anche ad Appiano Gentile speravano che la trattativa per la risoluzione del contratto tra il Barcellona e il cileno si concludesse prima e invece ieri sera Re Artù era ancora un giocatore blaugrana complice il contratto fino al 2021 che non è stato “stracciato””, spiega l’edizione odierna del Corriere dello Sport. L’intesa tra l’ex Juve e la società catalana non è ancora stata raggiunta circa l’eventuale buonuscita ma oggi è previsto un altro contatto tra le parti per trovare una soluzione. L’Inter resta in attesa, forte dell’accordo con Vidal “che sarà valido solo se questi arriverà a Milano senza dover pagare un indennizzo”.