CdS – Dopo l’ok di Zhang arriva Vidal. Inter, col cileno e Darmian mercato chiuso? A meno che…

Presto Arturo Vidal sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Gli accordi sono già stati trovati da tempo tra tutte le parti, si aspettava solo un’uscita ed arrivata con Godin al Cagliari. Triennale per il difensore che ha ottenuto anche una buonuscita dal club nerazzurro.

“Quando ci saranno le firme sul trasferimento di Godin in Sardegna, il cileno diventerà nerazzurro. Manca il via libera del presidente, ma a questo punto è scontato. Se ogni aspetto sarà sistemato oggi, domani sarà a Milano e lunedì sosterrà le visite mediche. Conte lo aspetta con grande impazienza ed è pronto a piazzarlo nel cuore del suo 3-5-2. Per Arturo è pronto un contratto biennale (inferiore ai 6 milioni netti l’ingaggio del primo anno, più di 6 quello del secondo) con opzione sulla terza stagione. L’ex Juve e Bayern sarà il grande colpo del mercato, quello che (insieme a Darmian) chiuderà gli acquisti. A meno che non ci siano cessioni importanti”, spiega il Corriere dello Sport