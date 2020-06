Werner, la Bild annuncia un vincitore: “Ecco il club prescelto e quanto guadagnerà l’attaccante”

Timo Werner, l’attaccante che tutti vogliono. C’è una novità nello scenario di mercato in cui diversi club lo stavano seguendo con grande interesse (tra questi anche il Liverpool e l’Inter). Il giocatore del Lipsia avrebbe, secondo quanto riportato dalla Bild, deciso di trasferirsi al Chelsea. Il club inglese avrebbe infatti superato al momento tutte le concorrenti e sarebbe deciso a pagare la clausola entro il 15 giugno. Dopo una videochiamata con Klopp – che risale ormai a Pasqua – l’interesse si sarebbe raffreddato e il Liverpool non avrebbe più fatto sapere nulla all’entourage del giocatore. Complice un mercato con poche possibilità finanziarie.

Il Chelsea si è dimostrato fortemente motivato anche per la volontà di svecchiare il reparto d’attacco. In questo Timo Werner dovrà giocare un ruolo da protagonista. La Bild aggiunge qualche dettaglio in merito all’accordo: il giocatore del Lipsia dovrebbe firmare un contratto fino al 2025 e guadagnare più di 10 milioni di euro all’anno.

(Bild)