Werner, il Lipsia fissa un nuovo prezzo per l’attaccante: tutta colpa di… Mauro Icardi

Piero Ausilio è sembrato piuttosto deciso quando, in diretta su Sky, ha affermato che Timo Werner non sarà un giocatore dell’Inter. L’attaccante del Lipsia piace parecchio al club nerazzurro e continua ad essere seguito da diversi club europei. Se questi club avevano però pensato di poterlo acquistare ad un prezzo scontato a causa del Covid-19, si sono però sbagliati di grosso. Sky Sport UK precisa infatti: “Alcune settimane fa, era stato ipotizzato che il Lipsia potesse essere tentato di vendere Werner a un costo inferiore dopo la scadenza della clausola, ritenendo che la pandemia del coronavirus avrebbe fatto precipitare i prezzi all’apertura del mercato. Questo fino a domenica, quando il Paris Saint-Germain ha accettato di riscattare per più di 5o milioni di euro (più bonus) Mauro Icardi dall’Inter. Werner ha tre anni meno di Icardi e, se l’argentino a questo punto diventa il punto di riferimento, è improbabile che il Lipsia lasci andare Werner per meno di 50 milioni”. Altro che sconto…

(Sky Sport UK)