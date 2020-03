Mercato, Mundo Deportivo: “Inter, è Werner il post-Lautaro?”. E pone due grosse considerazioni

Le voci si fanno sempre più insistenti: il futuro di Lautaro Martinez può essere in Spagna, a Barcellona o a Madrid. Il club catalano sarebbe infatti pronto a prelevare l’argentino dall’Inter mettendo sul piatto qualche interessante contro partita. Senza dimenticare però il Real Madrid che osserva interessato la situazione. Ma il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato nel caso di addio del Toro e ha già pronta la contromossa: negli scorsi giorni è infatti trapelato il nome Timo Werner, centravanti tedesco classe ’96, come successore dell’argentino in nerazzurro.

Il Mundo Deportivo, noto quotidiano sportivo spagnolo, pone due importanti considerazioni in merito. La prima è che, se il tutto fosse confermato, sarebbe chiaro come l’Inter starebbe preparando il terreno per l’addio di Lautaro, essendo già consapevole oggi che non vestirà più la maglia nerazzurra. La seconda è che però ora il Barcellona ha un nuovo competitor riguardo i propri obiettivi di mercato: il tedesco sarebbe infatti stato il prescelto come alternativa a Lautaro. Non è infatti scritto che il Toro sia destinato alla Catalogna, considerando che sulle sue tracce ci sarebbero anche le Merengues, come detto, e il PSG. Il tedesco, per i suoi numeri e la giovane età, ha un prezzo molto abbordabile di 60 milioni di euro; Lautaro, invece ne costa 111 e ha la fila. Un intreccio destinato a durare per tutta l’estate, con protagoniste Inter e Barcellona.