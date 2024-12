In UK – West Ham riflette su Lopetegui: in pole Conceicao. Piace Allegri

Stando a quanto scrive The Guardian la società inglese sta valutando il cambio in panchina e sta prendendo in considerazione l'ex tecnico del Porto e l'ex Juve

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 dicembre 2024 (modifica il 3 dicembre 2024 | 23:31)

Il West Ham sta pensando all'ex Inter Sergio Conceicaoper sostituire Julen Lopetegui. L'attuale allenatore del club londinese è stato messo in discussione dopo la sconfitta per cinque a due contro l'Arsenal. C'è un interesse serio per l'ex tecnico del Porto - scrive il quotidiano inglese The Guardian - e pare che lui (ha cinquanta anni, ha guidato la squadra portoghese a tre titoli in campionato e l'ha portata due volte ai quarti della CL) sia interessato a guidare la squadra della Premier League.