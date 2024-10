Il giudice sportivo ha squalificato per due giornate Theo Hernandez dopo Fiorentina-Milan finita con una sconfitta per i rossoneri. Il calciatore è stato espulso dopo il triplice fischio per essere andato a muso duro davanti all'arbitro Pairetto dicendogli evidentemente qualcosa dei troppo. Questa la motivazione: "Due giornate effettive ad Hernandez per avere, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara".