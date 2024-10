Thiago Motta, nella conferenza stampa che è seguita al pari contro il Cagliari, ha parlato del doppio giallo a Conceicao , arrivato per una simulazione in area dopo una mano sulla spalla di Obert. «Io non ho rivisto l'immagine. Se è simulazione è giusto che sia ammonito. Rivedrò dopo le immagini. Se è simulazione giusto sia stato ammonito. È qualcosa di cui stiamo parlando anche nelle riunioni con Rocchi. Penso che le simulazioni non facciano bene al gioco. Devo rivedere ma mi fido di quello che dice l'arbitro», ha detto l'allenatore bianconero.

«Anche le simulazioni non devono avere interpretazioni. O c'è simulazione o non c'è. Da adesso si apre un precedente, se si fa una volta si fa sempre e non ogni tanto quando conviene. Non è il caso di oggi perché oggi non c'è niente di conveniente o particolare. L'arbitro ha visto una simulazione che devo vedere anche io, ma mi ripeto mi fido dell'arbitro. Però da adesso si fa sempre non si fa ogni tanto si e ogni tanto. Guadagneremo tutti da questa cosa qua», ha concluso in merito l'ex centrocampista dell'Inter.