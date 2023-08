Will Still: “Balogun deve andare dove può giocare. In panchina all’Arsenal sprecherebbe tempo”

Will Still, allenatore dello Stade de Reims che nell'ultima stagione ha allenato Balogun, ha parlato anche del futuro dello statunitense

Intervistato da Gianlucadimarzio.com, Will Still, allenatore dello Stade de Reims che nell'ultima stagione ha avuto a sua disposizione Folarin Balogun, attaccante accostato con insistenza all'Inter in questa finestra di mercato, ha parlato anche del futuro dello statunitense.

"Folarin deve giocare, far gol e confrontarsi contro difensori migliori. Ma può solo imparare giocando e restando in panchina all'Arsenal sprecherebbe il suo tempo. Gli consiglio di andare a giocare, lottare, fare a sportellate, cadere ma rialzarsi sempre e segnare qualche gol. Lui è pronto per la squadra giusta nel contesto giusto dove gli saranno date opportunità di dimostrare quello che sa fare. Lui ha dimostrato in uno dei migliori campionati al mondo, ovvero la Ligue 1, che è pronto. Adesso deve fare la scelta giusta. Deve andare in una squadra dove viene apprezzato per la persona e il giocatore che è e dove potrà esprimersi al meglio".