Xavi: “Lautaro mi piace molto, il Barcellona fa bene a essere interessato a lui”

Anche Xavi Hernandez promuove Lautaro Martinez per il suo Barcellona. L’ex grande centrocampista blaugrana, intervistato da Dj Mariio per il canale You Tube “Post United”, ha dispensato parole importanti per l’attaccante dell’Inter, nel mirino del club catalano. Ecco le sue parole:

“Mi piace. Si smarca bene, dà profondità, gioca in spazi aperti e chiusi. Il Barça fa bene a essere interessato a lui. Neymar? A livello calcistico non ho dubbi. Ho vissuto con lui in spogliatoio e sembra una brava persona. Era un professionista e faceva la differenza. Sul campo è tra i primi cinque al mondo“.