Yaya Touré: “Sono pronto per la Serie A. Io vicino all’Inter? Sì, confermo. Ci fu…”

In questi giorni, anni dopo essere stato accostato con insistenza all’Inter di Roberto Mancini, il nome di Yaya Touré è tornato d’attualità sul mercato della Serie A. In particolare, dell’ex centrocampista del Manchester City, oggi 37enne, si parla in ottica Spezia, neo promossa nel massimo campionato italiano. Intervistato da TMW, Touré si è detto pronto:

“La mia carriera non andrà avanti per sempre ma so di avere ancora una o due stagioni dove dare e fare qualcosa di importante. Mi piacerebbe giocare in Italia perché non ci ho mai giocato, oppure tornare in Francia o Inghilterra, dove ho grandi ricordi. Sono pronto per ogni sfida che la Serie A mi porrà davanti. Non è una questione di soldi. This is about football. E’ perché voglio giocare, perché posso giocare. Se è vero che sono stato vicino all’Italia in passato? Sì, lo confermo. Quando Mancini era all’Inter, e giocavo al Manchester City, è vero che ci fu un approccio ma poi le cose sono andate in un’altra direzione“.

(Fonte: TMW)