GdS – Inter, via libera per Young: per lui soluzione ‘light’. Ottimismo Giroud, ecco l’ultimo ostacolo

Non solo Eriksen o Vidal: l’Inter è vicina a chiudere Ashley Young. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore “ha di fatto ottenuto il via libera per raggiungere Milano. Già da lunedì Marotta e Ausilio definiranno la questione con il Manchester United, titolare del suo cartellino sino a giugno. Si prospetta una soluzione light per l’esperto difensore, impaziente di raggiungere l’amico Lukaku”.

NEWS GIROUD – Il quotidiano poi spiega come anche Giroud sia in attesa di poter abbracciare Antonio Conte: il francese chiede un contratto sino al 2022 mentre l’Inter, per ora, pensa ad una proposta di 18 mesi (quindi fino al 2021). Ci sono tuttavia segnali importanti che lasciano intendere che l’accordo sia alla portata e le parti sono ottimiste in tal senso. L’ultimo ostacolo è rappresentato da Marina Granovksaia, plenipotenziaria in casa Chelsea, che chiede 10 milioni per liberarlo a gennaio. L’offerta di Marotta non supera i 5 milioni e per questo la partita è ancora aperta.