Inter, Young ai saluti: Watford interessato, spunta anche l’opzione MLS

Il futuro di Ashley Young sembra sempre più lontano dall'Inter: al momento ci sono due possibili soluzioni per l'ex United

Stando però a quanto riporta il Sun, l'Inter Miami, guidato dal presidente David Beckham, si è inserito nella corsa per Young. "La squadra ambiziosa, situata a Miami, sta costruendo una grande squadra inserendo diversi elementi di spicco, come anche l'allenatore Phil Neville o Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain". Il Watford - Young per gli Hornets ha giocato 110 partite, con 22 gol in totale - però punta al grande ritorno e darà battaglia fino all'ultimo. Young è in scadenza di contratto con l'Inter e non ci sono spiragli per il rinnovo.