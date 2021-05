Giordano: “Conte alla Juve? Creerebbe più caos. Eriksen ha talento: faticava perché…”

Il pensiero dell'ex calciatore e ora allenatore Giordano ai microfoni di TMW Radio sul futuro di Conte, la panchina della Juve ed Eriksen

Bruno Giordano, ex calciatore e ora allenatore, è intervenuto in collegamento su TMW Radio nel corso della trasmissione 'Maracanà' per parlare dell'Inter e del futuro di Antonio Conte: "Vederlo via perandare alla Juventus credo che creerebbe ancor più caos a Torino. Credo che ci siano altri profili importanti come Zidane, che porterebbe una ventata importante a tutto l'ambiente bianconero. Sarri e Pirlo sono sempre stati in attesa, serve un personaggio carismatico, anche per rispondere a Conte all'Inter e a Mourinho alla Roma".