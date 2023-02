Ex Inter, Zarate arrivato a Cosenza: “Avevo tanta voglia di tornare in Italia”

L'argentino riparte dalla Serie B e dal club rossoblù che gli ha fatto firmare un contratto fino a fine stagione con opzione di rinnovo in caso di salvezza

Per l'ex Inter Mauro Zarate è iniziata l'avventura in Serie B con il Cosenza Calcio. «Mi è mancata tanto l'Italia, avevo tanta voglia di tornare a giocare qui. E preferisco parlare sul campo - ha detto allo sbarco in Calabria - speriamo di fare grandi cose e di arrivare all'obiettivo della squadra».