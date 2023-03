Inter, per la difesa il colpo può arrivare dalla Bundesliga: grande interesse per Doekhi

C'è un nome nuovo per la difesa dell'Inter. Secondo quanto riferito, infatti, il club nerazzurro sarebbe seriamente interessato a Danilho Doekhi

C'è un nome nuovo per la difesa dell'Inter e a rivelarlo è il sito SempreInter.com. Secondo quanto riferito, infatti, il club nerazzurro sarebbe seriamente interessato a Danilho Doekhi, centrale olandese classe 1998 di proprietà dell'Union Berlino.

Doekhi, nipote d'arte (lo zio è l'ex difensore del Chelsea Winston Bogarde), in questa stagione ha collezionato 15 presenze, con quattro gol. In scadenza di contratto nel 2025, è stato uno dei giocatori più positivi per rendimento della squadra della capitale tedesca, vera rivelazione di Bundesliga. Un'annata davvero sorprendente, tanto che il suo prezzo è lievitato fino a 15 milioni di euro.