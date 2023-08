Zazzaroni: “Ieri sera ho intuito che la Roma poteva prendere Lukaku. Sposta tanto”

“Sposta molto. Obiettivamente se arriva Lukaku e sta bene, forse la Roma non è da Scudetto, ma nelle prime quattro ci sta. Ha molti punti interrogativi sulle garanzie fisiche di alcuni giocatori importanti, da Spinazzola, a Dybala, ai nuovi arrivati”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con fcinter1908 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.