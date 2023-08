Sky – Inter, ottimismo per Pavard: lunedì può essere la giornata per sbloccare tutto

Arrivano aggiornamenti da Sky sulla trattativa Inter-Bayern Monaco per Benjamin Pavard. Oggi c'è stato un ulteriore confronto tra i due club, come riferisce Sky: i nerazzurri hanno ricevuto ulteriori rassicurazioni, tutto è vincolato al fatto che i tedeschi trovino un sostituto e stanno lavorando per Chalobah. Il giorno giusto per sbloccare l'arrivo del francese, da quello che è lo stato attuale dei lavori, potrebbe essere lunedì: non è una deadline, ma il giorno in cui l'Inter dovrà capire cosa fare. Cresce però la fiducia, l'Inter ha avuto ulteriori rassicurazioni sul fronte Pavard.