Zhang freme ma è ancora bloccato in Cina. GdS: “Se l’Inter dovesse passare il turno, Steven…”

L’Inter è ormai pronta per scendere in campo contro il Bayer Leverkusen per il match valido per i quarti di finale di Europa League. Il presidente Steven Zhang è ancora bloccato in Cina e guarderà la partita di questa sera ‘da lontano’. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, “se il cammino dei nerazzurri continuerà, il presidente farà di tutto per essere accanto alla squadra in Germania (dopo una tappa a Milano) per la semifinale di lunedì prossimo. E allora sì che il progetto della nuova Inter potrà davvero iniziare a mettere le basi”.