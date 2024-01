EDICOLA / CdS: Zielinski sceglie l’Inter. Marotta prepara tre colpi a parametro zero

Il calciatore non ha rinnovato col Napoli e arriverà a Milano a giugno. Ma il Corriere dello Sport parla di altri colpi in canna per i dirigenti nerazzurri

"Zielinski sceglie l'Inter". È questo il titolo principale del Corriere dello Sport di oggi che parla del mercato nerazzurro. E si legge ancora: "Arriva gratis a giugno. Non solo Buchanan. Marotta prepara altri tre colpi a parametro zero. Ha in pugno anche Djalo e Taremi. Il Napoli rilancia con Dragusin e Samardzic".