Zorc conferma la partenza di Hakimi: “Ci sono stati nuovi sviluppi, a quelle cifre non…”

Michael, ds del Borussia Dortmund, ha confermato la partenza di Achraf Hakimi ai microfoni di Sky Germania. Si parla di accordo in dirittura d’arrivo tra Inter e Real Madrid proprio in queste ore. Ecco il pensiero del dirigente del club tedesco: “Nei giorni scorsi ci sono stati nuovi sviluppi. E la cifra (di cui si parla) è destinata sicuramente ad aumentare. Ad un certo punto abbiamo deciso che non potevamo concorrere, che non volevamo farlo”.