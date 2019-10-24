Serie A Enilive, il calendario completo con le partite dell'Inter
Redazione1908 Redazione1908
Il calendario completo dei nerazzurri con tutte le partite che la squadra di Inzaghi dovrà affrontare nella stagione 2025/26
Il calendario completo dei nerazzurri con tutte le partite che la squadra di Inzaghi dovrà affrontare nella stagione 2025/26
L'Inter di Antonio Conte debutterà la prossima settimana contro lo Slavia Praga al Meazza. Dopo l'eliminazione nella passata stagione nei gironi di qualificazione, una nuova occasione per i nerazzurri…