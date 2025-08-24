Coppa Italia Serie C, primo turno, sabato 16 agosto 2025: Lumezzane-INTER U23 1-2 (PAGELLE)
inter under 23
Inter U23, il calendario completo e i risultati aggiornati
1^ Giornata Campionato, lunedì 25 agosto 2025: Novara-INTER U23, ore 20:30
2^ Giornata Campionato, domenica 31 agosto 2025: INTER U23-Pro Patria, ore 15
3^ Giornata Campionato, sabato 6 settembre 2025: Virtus Verona-INTER U23, ore 20:30
4^ Giornata Campionato, domenica 14 settembre 2025: INTER U23-Lecco, ore 15
5^ Giornata Campionato, domenica 21 settembre 2025: Pergolettese-INTER U23, ore 12:30
6^ Giornata Campionato, giovedì 25 settembre 2025: INTER U23-Triestina, ore 20:45
7^ Giornata Campionato, domenica 28 settembre 2025: Lumezzane-INTER U23, ore 20:30
8^ Giornata Campionato, 5 ottobre 2025: INTER U23-Ospitaletto
9^ Giornata Campionato, 12 ottobre 2025: INTER U23-Renate
10^ Giornata Campionato, 19 ottobre 2025: Alcione-INTER U23
11^ Giornata Campionato, 26 ottobre 2025: INTER U23-Cittadella
Coppa Italia Serie C, secondo turno, mercoledì 29 ottobre 2025: Ospitaletto-INTER U23
12^ Giornata Campionato, 2 novembre 2025: Albinoleffe-INTER U23
13^ Giornata Campionato, 9 novembre 2025: INTER U23-Vicenza
14^ Giornata Campionato, 16 novembre 2025: Dolomiti Bellunesi-INTER U23
15^ Giornata Campionato, 23 novembre 2025: Trento-INTER U23
16^ Giornata Campionato, 30 novembre 2025: INTER U23-Pro Vercelli
17^ Giornata Campionato, 7 dicembre 2025: Arzignano-INTER U23
18^ Giornata Campionato, 14 dicembre 2025: INTER U23-Giana Erminio
19^ Giornata Campionato, 21 dicembre 2025: Union Brescia-INTER U23
20^ Giornata Campionato, 4 gennaio 2026: INTER U23-Novara
21^ Giornata Campionato, 11 gennaio 2026: Pro Patria-INTER U23
22^ Giornata Campionato, 18 gennaio 2026: INTER U23-Virtus Verona
23^ Giornata Campionato, 25 gennaio 2026: Lecco-INTER U23
24^ Giornata Campionato, 1 febbraio 2026: INTER U23-Pergolettese
25^ Giornata Campionato, 8 febbraio 2026: Triestina-INTER U23
26^ Giornata Campionato, 11 febbraio 2026: INTER U23-Lumezzane
27^ Giornata Campionato, 15 febbraio 2026: Ospitaletto-INTER U23
28^ Giornata Campionato, 22 febbraio 2026: Renate-INTER U23
29^ Giornata Campionato, 1 marzo 2026: INTER U23-Alcione
30^ Giornata Campionato, 4 marzo 2026: Cittadella-INTER U23
31^ Giornata Campionato, 8 marzo 2026: INTER U23-Albinoleffe
32^ Giornata Campionato, 15 marzo 2026: Vicenza-INTER U23
33^ Giornata Campionato, 22 marzo 2026: INTER U23-Dolomiti Bellunesi
34^ Giornata Campionato, 29 marzo 2026: INTER U23-Trento
35^ Giornata Campionato, 4 aprile 2026: Prio Vercelli-INTER U23
36^ Giornata Campionato, 12 aprile 2026: INTER U23-Arzignano
37^ Giornata Campionato, 19 aprile 2026: Giana Erminio-INTER U23
38^ Giornata Campionato, 26 aprile 2026: INTER U23-Union Brescia
© RIPRODUZIONE RISERVATA