Inter Primavera, il calendario completo e i risultati aggiornati

Tutti i risultati e le partite in programma della stagione 2025/26 della formazione nerazzurra allenata da Carbone
1^ Giornata Campionato, sabato 16 agosto 2025: Monza-INTER 0-1

2^ Giornata Campionato, venerdì 22 agosto 2025: INTER-Cesena 3-3 (PAGELLE)

Supercoppa Primavera, martedì 26 agosto: INTER-Cagliari, ore 18:30

3^ Giornata Campionato, domenica 31 agosto 2025: Fiorentina-INTER, ore 11

4^ Giornata Campionato, sabato 13 settembre 2025: INTER-Parma, ore 13

5^ Giornata Campionato, 20 settembre 2025: Atalanta-INTER

6^ Giornata Campionato, 27 settembre 2025: INTER-Juventus

7^ Giornata Campionato, 4 ottobre 2025: Lazio-INTER

8^ Giornata Campionato, 18 ottobre 2025: INTER-Napoli

9^ Giornata Campionato, 25 ottobre 2025: Cremonese-INTER

10^ Giornata Campionato, 1 novembre 2025: INTER-Frosinone

11^ Giornata Campionato, 8 novembre 2025: Roma-INTER

12^ Giornata Campionato, 22 novembre 2025: INTER-Torino

13^ Giornata Campionato, 29 novembre 2025: INTER-Milan

14^ Giornata Campionato, 6 dicembre 2025: Bologna-INTER

15^ Giornata Campionato, 13 dicembre 2025: INTER-Cagliari

16^ Giornata Campionato, 17 dicembre 2025: Verona-INTER

17^ Giornata Campionato, 20 dicembre 2025: INTER-Genoa

18^ Giornata Campionato, 3 gennaio 2026: Lecce-INTER

19^ Giornata Campionato, 10 gennaio 2026: INTER-Sassuolo

20^ Giornata Campionato, 17 gennaio 2026: Juventus-INTER

21^ Giornata Campionato, 21 gennaio 2026: INTER-Monza

22^ Giornata Campionato, 24 gennaio 2026: Milan-INTER

23^ Giornata Campionato, 31 gennaio 2026: INTER-Cremonese

24^ Giornata Campionato, 7 febbraio 2026: Cagliari-INTER

25^ Giornata Campionato, 14 febbraio 2026: INTER-Roma

26^ Giornata Campionato, 21 febbraio 2026: Frosinone-INTER

27^ Giornata Campionato, 28 febbraio 2026: INTER-Atalanta

28^ Giornata Campionato, 4 marzo 2026: Parma-INTER

29^ Giornata Campionato, 7 marzo 2026: INTER-Fiorentina

30^ Giornata Campionato, 14 marzo 2026: Torino-INTER

31^ Giornata Campionato, 21 marzo 2026: INTER-Lazio

32^ Giornata Campionato, 4 aprile 2026: Sassuolo-INTER

33^ Giornata Campionato, 11 aprile 2026: Cesena-INTER

34^ Giornata Campionato, 18 aprile 2026: INTER-Lecce

35^ Giornata Campionato, 25 aprile 2026: Napoli-INTER

36^ Giornata Campionato, 2 maggio 2026: INTER-Bologna

37^ Giornata Campionato, 9 maggio 2026: INTER-Verona

38^ Giornata Campionato, 16 maggio 2026: Genoa-INTER

