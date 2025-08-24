1^ Giornata Campionato, sabato 16 agosto 2025: Monza-INTER 0-1
Inter Primavera, il calendario completo e i risultati aggiornati
2^ Giornata Campionato, venerdì 22 agosto 2025: INTER-Cesena 3-3 (PAGELLE)
Supercoppa Primavera, martedì 26 agosto: INTER-Cagliari, ore 18:30
3^ Giornata Campionato, domenica 31 agosto 2025: Fiorentina-INTER, ore 11
4^ Giornata Campionato, sabato 13 settembre 2025: INTER-Parma, ore 13
5^ Giornata Campionato, 20 settembre 2025: Atalanta-INTER
6^ Giornata Campionato, 27 settembre 2025: INTER-Juventus
7^ Giornata Campionato, 4 ottobre 2025: Lazio-INTER
8^ Giornata Campionato, 18 ottobre 2025: INTER-Napoli
9^ Giornata Campionato, 25 ottobre 2025: Cremonese-INTER
10^ Giornata Campionato, 1 novembre 2025: INTER-Frosinone
11^ Giornata Campionato, 8 novembre 2025: Roma-INTER
12^ Giornata Campionato, 22 novembre 2025: INTER-Torino
13^ Giornata Campionato, 29 novembre 2025: INTER-Milan
14^ Giornata Campionato, 6 dicembre 2025: Bologna-INTER
15^ Giornata Campionato, 13 dicembre 2025: INTER-Cagliari
16^ Giornata Campionato, 17 dicembre 2025: Verona-INTER
17^ Giornata Campionato, 20 dicembre 2025: INTER-Genoa
18^ Giornata Campionato, 3 gennaio 2026: Lecce-INTER
19^ Giornata Campionato, 10 gennaio 2026: INTER-Sassuolo
20^ Giornata Campionato, 17 gennaio 2026: Juventus-INTER
21^ Giornata Campionato, 21 gennaio 2026: INTER-Monza
22^ Giornata Campionato, 24 gennaio 2026: Milan-INTER
23^ Giornata Campionato, 31 gennaio 2026: INTER-Cremonese
24^ Giornata Campionato, 7 febbraio 2026: Cagliari-INTER
25^ Giornata Campionato, 14 febbraio 2026: INTER-Roma
26^ Giornata Campionato, 21 febbraio 2026: Frosinone-INTER
27^ Giornata Campionato, 28 febbraio 2026: INTER-Atalanta
28^ Giornata Campionato, 4 marzo 2026: Parma-INTER
29^ Giornata Campionato, 7 marzo 2026: INTER-Fiorentina
30^ Giornata Campionato, 14 marzo 2026: Torino-INTER
31^ Giornata Campionato, 21 marzo 2026: INTER-Lazio
32^ Giornata Campionato, 4 aprile 2026: Sassuolo-INTER
33^ Giornata Campionato, 11 aprile 2026: Cesena-INTER
34^ Giornata Campionato, 18 aprile 2026: INTER-Lecce
35^ Giornata Campionato, 25 aprile 2026: Napoli-INTER
36^ Giornata Campionato, 2 maggio 2026: INTER-Bologna
37^ Giornata Campionato, 9 maggio 2026: INTER-Verona
38^ Giornata Campionato, 16 maggio 2026: Genoa-INTER
