1^ Giornata Serie A Women's Cup, sabato 23 agosto 2025: Genoa-INTER 1-2
UEFA Women’s Champions League, semifinale secondo turno di qualificazione, mercoledì 27 agosto 2025: INTER-SK Brann, ore 16
2^ Giornata Serie A Women's Cup, sabato 6 settembre 2025: INTER-Fiorentina, ore 18
3^ Giornata Serie A Women's Cup, domenica 14 settembre 2025: INTER-Como, ore 15
1^ Giornata Campionato, 5 ottobre 2025: INTER-Ternana
2^ Giornata Campionato, 12 ottobre 2025: Fiorentina-INTER
3^ Giornata Campionato, 19 ottobre 2025: INTER-Parma
4^ Giornata Campionato, 2 novembre 2025: Roma-INTER
5^ Giornata Campionato, 9 novembre 2025: INTER-Sassuolo
6^ Giornata Campionato, 16 novembre 2025: Napoli-INTER
7^ Giornata Campionato, 23 novembre 2025: Lazio-INTER
8^ Giornata Campionato, 7 dicembre 2025: INTER-Genoa
9^ Giornata Campionato, 14 dicembre 2025: Milan-INTER
10^ Giornata Campionato, 18 gennaio 2026: INTER-Juventus
11^ Giornata Campionato, 25 gennaio 2026: Como-INTER
12^ Giornata Campionato, 1 febbraio 2026: Ternana-INTER
13^ Giornata Campionato, 8 febbraio 2026: INTER-Fiorentina
14^ Giornata Campionato, 15 febbraio 2026: Parma-INTER
15^ Giornata Campionato, 22 febbraio 2026: INTER-Roma
16^ Giornata Campionato, 15 marzo 2026: Sassuolo-INTER
17^ Giornata Campionato, 22 marzo 2026: INTER-Napoli
18^ Giornata Campionato, 4 aprile 2026: INTER-Lazio
19^ Giornata Campionato, 26 aprile 2026: Genoa-INTER
20^ Giornata Campionato, 3 maggio 2026: INTER-Milan
21^ Giornata Campionato, 10 maggio 2026: Juventus-INTER
22^ Giornata Campionato, 17 maggio 2026: INTER-Como
