Inter Women, il calendario completo e i risultati aggiornati

Tutti i risultati e le partite in programma della stagione 2025/26 della formazione femminile nerazzurra di Piovani
1^ Giornata Serie A Women's Cup, sabato 23 agosto 2025: Genoa-INTER 1-2

UEFA Women’s Champions League, semifinale secondo turno di qualificazione, mercoledì 27 agosto 2025: INTER-SK Brann, ore 16

2^ Giornata Serie A Women's Cup, sabato 6 settembre 2025: INTER-Fiorentina, ore 18

3^ Giornata Serie A Women's Cup, domenica 14 settembre 2025: INTER-Como, ore 15

1^ Giornata Campionato, 5 ottobre 2025: INTER-Ternana

2^ Giornata Campionato, 12 ottobre 2025: Fiorentina-INTER

3^ Giornata Campionato, 19 ottobre 2025: INTER-Parma

4^ Giornata Campionato, 2 novembre 2025: Roma-INTER

5^ Giornata Campionato, 9 novembre 2025: INTER-Sassuolo

6^ Giornata Campionato, 16 novembre 2025: Napoli-INTER

7^ Giornata Campionato, 23 novembre 2025: Lazio-INTER

8^ Giornata Campionato, 7 dicembre 2025: INTER-Genoa

9^ Giornata Campionato, 14 dicembre 2025: Milan-INTER

10^ Giornata Campionato, 18 gennaio 2026: INTER-Juventus

11^ Giornata Campionato, 25 gennaio 2026: Como-INTER

12^ Giornata Campionato, 1 febbraio 2026: Ternana-INTER

13^ Giornata Campionato, 8 febbraio 2026: INTER-Fiorentina

14^ Giornata Campionato, 15 febbraio 2026: Parma-INTER

15^ Giornata Campionato, 22 febbraio 2026: INTER-Roma

16^ Giornata Campionato, 15 marzo 2026: Sassuolo-INTER

17^ Giornata Campionato, 22 marzo 2026: INTER-Napoli

18^ Giornata Campionato, 4 aprile 2026: INTER-Lazio

19^ Giornata Campionato, 26 aprile 2026: Genoa-INTER

20^ Giornata Campionato, 3 maggio 2026: INTER-Milan

21^ Giornata Campionato, 10 maggio 2026: Juventus-INTER

22^ Giornata Campionato, 17 maggio 2026: INTER-Como

